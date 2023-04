Home

La Pielle a caccia di conferme a Vigevano

30 Aprile 2023

Livorno 30 aprile 2023 –

Secondo trasferta consecutiva per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO che, dopo il blitz di San Giorgio su Legnano, proverà a ripetersi nell’inferno del Pala Basletta di Vigevano. Un match, quello in terra lombarda, che vale oro e vi spieghiamo il perché: la Pielle se vince è certa del secondo posto, mentre se ad aggiudicarsi i due punti sarà la Elachem bisognerà aspettare l’ultima giornata per capire la griglia e di conseguenza l’avversario che la Unicusano troverà sul proprio cammino ai playoff.

Un roster tostissimo quello a disposizione di Paolo Piazza, a cominciare dalle tre conferme dello scorso anno, ovvero capitan Rossi, Mercante e Peroni. A questi si sono aggiunti Broglia, Strautmatis, Ragagnin, Laudoni (assente nella circostanza perché squalificato), D’Alessandro e Benites (ex San Miniato), per un roster profondo e ricco di qualità.

In casa Pielle settimana liscia e intensa; la vittoria sul campo della Sangiorgese ha portato un’ulteriore ventata di entusiasmo e la consapevolezza di poter chiudere la regular season con un risultato importante sotto ogni punto di vista. Soltanto domani, durante l’allenamento di rifinitura, coach Cardani deciderà riguardo al turno over. La Unicusano a Vigevano sarà seguita da circa 200 tifosi.

