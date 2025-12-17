La Pielle a Piombino in casa della Solbat

Home

17 Dicembre 2025

La PIELLE LIVORNO, reduce dalla netta vittoria nel big match contro la Luiss Roma (94-62), si prepara ad affrontare un altro impegno importante nel turno infrasettimanale della 17ª giornata di campionato. Oggi, mercoledì 17 dicembre, alle ore 21:00, al Pala Tenda andrà in scena il derby contro la Solbat Golfo Piombino, un incontro che promette emozioni e grande partecipazione da parte di entrambe le tifoserie.

La squadra gialloblù, guidata da coach Simone Bianchi, attualmente occupa la 13ª posizione in classifica e arriva al match con due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro Ravenna (67-86).

Il roster di Piombino unisce esperienza e talento, con giocatori chiave come lo straniero Nik Raivio, miglior realizzatore della squadra con 17,5 punti e miglior rimbalzista con 7 di media. Simone Giunta si conferma un ottimo assistman, reduce dalla prestazione da 25 punti contro Quarrata, mentre il capitano Francesco Forti continua a garantire solidità con buone percentuali al tiro e assist.

Tra le ali, Edoardo Buffo si distingue come tiratore affidabile. Il reparto dei centri può contare sulla coppia di veterani Fabiani e Ammannato, protagonisti di buone performance sia sotto canestro che in difesa, affiancati dal giovane ex Jesi, Emanuele Carnevale.

Oltre all’esperienza, i gialloblù puntano anche sulla gioventù con Marco Menconi e Gabriele Ferraresi, guardie pericolose dalla lunga distanza. La partita presenta però qualche incertezza: la presenza di Bonacini e Lucarelli è al momento in dubbio, fattore che potrebbe influire sulle rotazioni della squadra. Nonostante ciò, la posta in palio è alta: una vittoria garantirebbe alla Pielle la qualificazione alle Final 4 di Coppa Italia.