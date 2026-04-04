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La Pielle a San Severo per l’anticipo di Pasqua

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4 Aprile 2026

La Pielle a San Severo per l’anticipo di Pasqua

Livorno 4 aprile 2026 La Pielle a San Severo per l’anticipo di Pasqua

Oggi, sabato 4 aprile, con palla a due alle ore 20:30, la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO sarà impegnata in una delicata trasferta sul parquet della Cestistica Città di San Severo, nella gara valida per la 34ª giornata di campionato. Un confronto importante, che vedrà i biancoblù affrontare una delle squadre più in forma del momento.

La formazione guidata da coach Turchetto dovrà ancora fare a meno degli indisponibili Leonzio e Bonacini, ma potrà contare su due volti nuovi pronti all’esordio: Andrea Traini (maglia n. 92) e Nicola Savoldelli (maglia n. 9), chiamati subito a dare energia e qualità alla squadra.

Dall’altra parte, i padroni di casa allenati da Massimo Bernardi occupano attualmente la quinta posizione in classifica, in piena zona playoff con 42 punti. I gialloneri arrivano all’appuntamento forti di una striscia positiva di cinque vittorie consecutive, culminata con il convincente successo esterno per 73-92 sul campo di Jesi.

Tra i protagonisti annunciati spicca il capitano Fabio Bugatti, ala e miglior realizzatore della squadra con una media di 17 punti a partita. Giocatore pericoloso in ogni zona del campo, affiancato dal giovane Matteo Todisco.

In cabina di regia, la coppia formata da Paolo Bandini, principale assistman della squadra e pericoloso nel tiro dalla media distanza, e Diego Jordan Lucas, affidabile sia dalla lunetta che dall’arco.

Nel reparto guardie spicca il talento di Allieia Ivan Mobio, atleta dotato di grande esplosività e capace di incidere dalla lunga e corta distanza , oltre che prezioso nel recupero palloni. A completare il reparto esterni ci sono i giovani Matteo Morelli e Michael Scredi, entrambi affidabili nel tiro dalla media.

Sotto canestro, la coppia composta da Matteo Gherardini ( best performance della 33° giornata) giocatore completo che porta punti di esperienza sottocanestro e dalla lunga distanza, e rimbalzi difensivi.Accanto a lui Rene Maurice N’Dour che garantisce fisicità, presenza a rimbalzo.

Si preannuncia una sfida intensa e ricca di contenuti tecnici, con la VeroDol CBD Pielle Livorno chiamata a una prova di carattere contro una squadra in grande fiducia.