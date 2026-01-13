Home

La Pielle abbraccia Donzelli

Basket

13 Gennaio 2026

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, valido fino al 30 giugno 2026, con Daniel Donzelli, ala/pivot classe 1996 (200 cm x 100 kg).

Nato a Cremona, Donzelli muove i primi passi nel settore giovanile della Vanoli, per poi proseguire il proprio percorso di crescita a Casalpusterlengo con cui conquista uno Scudetto Under 19 e debutta in prima squadra (A2) nella stagione 2013/2014. Nell’estate successiva approda a Brindisi (Serie A), dove rimane per due stagioni. Nel 2017/2018 sceglie Forlì (A2), chiudendo l’annata con 6,7 punti e 5,1 rimbalzi di media, contribuendo alla qualificazione ai playoff. L’anno seguente veste la maglia di Biella (A2), con 6,9 punti e 5,8 rimbalzi a partita. Nel 2020/2021 è alla JB Monferrato (A2), producendo 5,9 punti e 6,6 rimbalzi di media, prima di sposare il progetto della Bakery Piacenza (A2), dove fa registrare le migliori cifre della carriera e offre un apporto decisivo per la salvezza. Nel 2022/2023 gioca a Chiusi (A2), mentre nella stagione 2023/2024 disputa la seconda serie nazionale con Orzinuovi, chiudendo con 4,6 punti e 3,6 rimbalzi a gara e condividendo il parquet con Ennio Leonzio.

Nel corso della sua carriera, Daniel ha vissuto l’intera trafila nelle nazionali giovanili azzurre, partecipando agli Europei Under 16 (Lituania/Lettonia 2012), dove fa registrare 13,8 punti e 9,3 rimbalzi di media, agli Europei Under 18 (Lettonia 2013) e agli Europei Under 20 (Finlandia 2016).

Dopo l’esperienza della passata stagione, per Donzelli — che da domani si unirà con il gruppo — si tratta di un gradito ritorno in maglia Pielle. Sul parquet del quartier generale di Fauglia, sotto la supervisione dello staff atletico e sanitario, proseguirà il proprio percorso di return to play (ultimo step previsto dal protocollo riabilitativo) fino a tornare pienamente a disposizione di coach Andrea Turchetto.

Queste le parole del Presidente, Francesco Farneti: “Siamo felicissimi del ritorno di Daniel in Pielle, un giocatore che nella scorsa stagione ha rappresentato un valore importante e che siamo certi potrà dare ancora molto a questa maglia. L’infortunio subìto nel marzo scorso ha inevitabilmente rallentato, ma non interrotto, il suo percorso in Pielle: la volontà di lasciare un segno significativo all’interno di questa società è infatti forte in Daniel, così come in tutti noi”.