La Pielle affronta Fabriano

28 Ottobre 2025

Livorno 28 ottobre 2025

Reduce dalla preziosa vittoria in terra emiliana per 65-67 contro la UP Andrea Costa Imola, la Pielle Livorno si prepara a tornare sul parquet del Pala Macchia per affrontare la Janus Ristopro Fabriano (palla a due è fissata per mercoledì 29 ottobre alle ore 21:00).

La formazione marchigiana, guidata da coach Nunzi, è attualmente collocata nelle parti basse della classifica, nonostante un roster di valore e di grande esperienza.

Nelle due sconfitte consecutive incassate nelle ultime giornate, l’ultima delle quali contro la Dany Basket Quarrata, Fabriano si è comunque distinta per buone percentuali realizzative e per un’intensa fase difensiva, sostenuta da un gruppo ben bilanciato che unisce giovani di talento ed esperti della categoria.

Tra i giocatori più rappresentativi spiccano Riccardo Romondia, miglior realizzatore nell’ultima gara con 21 punti e una prova perfetta da oltre l’arco (5/5 da tre), tiratore affidabile e abile nel costruire gioco per i compagni; Simone Centanni, top scorer stagionale con 16 punti di media, leader tecnico e difensore di grande intensità; e Davide Vavoli, ala solida e versatile, pericolosa dalla media distanza e protagonista sotto le plance con 9 rimbalzi di media e diverse stoppate decisive.

La Pielle Livorno arriva a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia, forte del successo ottenuto a Imola e desiderosa di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.