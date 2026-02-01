Home

Sport

Basket

La Pielle affronta i Bulls di coach Zanco

Basket

1 Febbraio 2026

La Pielle affronta i Bulls di coach Zanco

Livorno 1 febbraio 2026 La Pielle affronta i Bulls di coach Zanco

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO affronta la San Giobbe Basket nella ventiquattresima giornata di Serie B Nazionale, oggi, domenica 1° febbraio alle 18:00.

I biancorossi, soprannominati Bulls e guidati da coach Nicolas Zanco, occupano attualmente la 11ª posizione in classifica, a ridosso della zona play-in, reduci da due vittorie consecutive.

L’ultima affermazione è arrivata contro l’Andrea Costa Imola per 70-60. Tra i protagonisti dei biancorossi spiccano le guardie. Niccolò Bertocco, miglior realizzatore della squadra con 14 punti di media, è pericoloso soprattutto dalla linea dei tre punti.

Accanto a lui, Lorenzo Raffaelli si distingue per la pressione difensiva e la capacità di servire assist, con ottime percentuali dal tiro dalla media distanza e dalla lunetta. Da segnalare anche Francesco Gravaghi, autore di 21 punti nell’ultima sfida e premiato come mvp contro Imola, e Giulio Candotto, ex Salerno, che completa il reparto guardie.

Nel reparto ali, Marco Petrucci, ex Jesi, è il giocatore più utilizzato da coach Zanco, con 8 punti e 6 rimbalzi di media. Affiancato da Tommaso Minoli, pericoloso sia sotto canestro che dalla lunga distanza, Lorenzo Molinaro ex Fabriano e Federico Natale, giovane classe 2006 abile nelle penetrazioni e nei tiri da due, il reparto garantisce dinamismo e solidità.

A completare il roster dei Bulls ci sono Lisandro Rasio, miglior giocatore della squadra con 13 punti e 9 rimbalzi di media, pericoloso da ogni angolazione e ottimo pressatore, e Antonio Lorenzetti, ex Ruvo di Puglia, pronto a dare esperienza e solidità sotto canestro.

La VeroDol CBD PL punta a continuare la sua striscia positiva, cercando di imporsi anche sul campo della San Giobbe Basket.