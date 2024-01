Home

Sport

Basket

La Pielle affronta Piacenza, attenzione ai recenti innesti della Bakery

Basket

23 Gennaio 2024

La Pielle affronta Piacenza, attenzione ai recenti innesti della Bakery

Livorno, 23 gennaio 2024 – La Pielle affronta Piacenza, attenzione ai recenti innesti della Bakery

Neppure il tempo di godersi l’importante vittoria di Avellino, che la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è pronta a tuffarsi nel primo turno infrasettimanale del 2024 pescando dal lotto delle avversarie la Bakery Piacenza, a sua volta reduce dalla vittoria sulla Virtus Cassino. Si gioca mercoledì sera, 24 gennaio, al Pala Macchia (palla a due ore 21:00).

Piacenza è una delle squadre che la Pielle ha affrontato nel proprio percorso vincente della Supercoppa 2023, superandola in via Allende nei quarti di finale con il punteggio di 84-59.

Quella che però i ragazzi di Marco Cardani giocheranno mercoledì 24 gennaio, nel primo turno infrasettimanale del girone di ritorno, sarà senza dubbio una partita diversa rispetto a quella della pre season e anche a quella di andata a fronte dei recenti innesti della Bakery (Bertocco e Raisio) per sostituire il partente Besedic.

Tra gli attori principali del roster a disposizione di coach Salvaemini figura senza dubbio la guardia classe 2001, William Luca Wiltshire, autore di oltre 11 punti di media partita con percentuali eccellenti da oltre l’arco dei 6 metri e 75.

In costante crescita anche Mattia Mastroianni, altro elemento cardine del quintetto biancorosso assieme, appunto, ai due volti nuovi, ovvero Nicolò Bertocco (ex Ozzano) e Lisandro Raisio, ala/pivot di origine argentino con un passato in Serie C Gold in maglia Gema Montecatini.

Massima attenzione, inoltre, a Lucas Maglietti, playmaker di ritmo e grandissimo difensore sui portatori di palla avversari, spalleggiato dalla guardia tiratrice Martino Criconia, uno che piedi per terra potrebbe fare canestro pure ad occhi chiusi. E ancora: Jacopo Soviero, il migliore di casa Bakery nel match di andata vinto dalla Pielle per 78-67, Luca Manenti e il capitano Zakaria El Agbani.

In casa Pielle, tornata all’alba di lunedì mattina dal viaggio in Irpinia, nessun problema di formazione e tanta voglia di allungare la striscia di successi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin