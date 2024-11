Home

3 Novembre 2024

Livorno 3 novembre 2024 La Pielle affronta Virtus Roma, una partita cosparsa di insidie

Oggi, alle ore 18:00, il Pala Macchia si prepara a riaccendere le luci su una sfida storica e di grande tradizione tra TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO e Virtus Roma 1960, formazione neopromossa ma che di neopromossa ha soltanto lo status.

Roster romano guidato da coach Alessandro Tonolli e all’interno del quale spiccano nomi di rilievo come Alberto Conti, finalista lo scorso anno in A2 con Fortitudo Bologna e autore di oltre 17.3 punti di media in questo avvio di campionato, Marco Santiangeli, che ha brillato con Roseto nella passata stagione, e Gaston Whelan, protagonista della corsa promozione. Scorrendo l’arsenale in possesso di Tonolli ecco Jack Siberna (ultime stagioni a Faenza), Andrea Ancellotti, veterano di A2, ed Edoardo Caversazio, ex San Miniato e Mestre, giocatori di grande fisicità e abilità nel gioco interno. A rinforzare ulteriormente il gruppo è arrivato Yanncarlos Rodriguez, playmaker di qualità reduce dalla promozione in Serie A con Trapani, senza dimenticare giovani di enorme qualità come Matteo Visintin, uno dei migliori prospetti del 2004, Piero Zoffoli, Andrea Valentini e Joel Foku.

Per la Pielle, dunque, una sfida impegnativa e cosparsa di insidie; Hristo Zahariev, Daniel Donzelli e Janko Cepic non ancora al top, ma saranno regolarmente a disposizione di coach Campanella.