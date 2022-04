Home

La Pielle affronterà il Pino Firenze sul parquet del Modigliani

24 Aprile 2022

La Pielle affronterà il Pino Firenze sul parquet del Modigliani

Livorno, 24 aprile 2022

Dopo il recupero infrasettimanale di Legnano (quello con Pavia andrà in scena mercoledì 4 maggio alle ore 20:30), la UNICUSANO PIELLE LIVORNO torna a calcare il parquet del Modigliani Forum, affrontando il Pino Firenze di coach Iacopo Venucci (palla a due domenica 24 aprile ore 18:00, arbitri Giunta di Ragusa e Parisi di Catania).

Le due squadre – seppur la Pielle abbia una gara in meno – risultano appaiate a quota 24 punti in classifica e quindi duelleranno per una vittoria di capitale importanza nella corsa alla salvezza, ma al tempo stesso per guadagnarsi chance di entrare nella griglia playoff.

Un avversario tosto e molto fisico, il Pino. Alto in ogni ruolo e trascinato dall’esperienza di Davide Poltroneri.

Completano il quintetto il gioiello di casa Lorenzo Passoni (playmaker di quasi 2 metri e autore di 16 punti a gara), l’ex Eurobasket Roma Valerio Staffieri, il pivot, anch’egli fiorentino, Marco di Pizzo (12 punti + 8 rimbalzi in questo primissimo scorcio di regular season), mentre è in dubbio la presenza dell’ex Libertas Riccardo Castelli, vittima nell’ultimo turno di un infortunio al ginocchio.

Dalla panchina escono il tiratore Lorenzo Merlo e Vieri Marotta, uomo d’ordine e altra bandiera gigliata.

Ma attenzione pure agli Under Iannicelli e Forzieri, sempre a far male quando chiamati in causa.



In casa Unicusano la voglia di rialzare la testa, dopo la battaglia di Legnano, sta lievitando di giorno in giorno: venerdì Campori e soci hanno svolto un allenamento intenso al Forum, lavorando su diversi aspetti tattici. Sabato mattina la rifinitura e domenica sera cuore e concentrazione per due punti assai preziosi.

