6 Novembre 2021

La Pielle al Modigliani incontra la Robur et Fides Varese

Livorno, 6 novembre 2021

Dopo la bella vittoria ottenuta sul Basket Golfo Piombino, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO torna al Modigliani Forum (sabato ore21.00, arbitri Lenoci e Ferrero Regis di Torino) per affrontare la temibile Coelsanus Robur et Fides Varese, reduce da due vittorie consecutive a Firenze e con Empoli. In casa biancoazzurra non sarà della partita Riccardo Pederzini, uscito sorretto dei compagni una settimana fa: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione alla fascia plantare del piede sinistro, con uno stop di almeno 60 giorni.

Di conseguenza la Pielle dovrà compattarsi ancor di più a scendere in campo con il piglio giusto fin dalle battute iniziali; di fronte una squadra che mescola esperienza gioventù, in fiducia, con le chiocce Pilotti e Allegretti (una vita in Serie A) a sostegno della stella Matteo Maruca (autore di 17 punti a partita) e dei migliori prospetti del varesotto, in particolare il 2003 Nicolò Virginio e il playmaker, classe 2002, Matteo Librizzi (entrambi nel roster pure della Varese di Serie A). La colonia ex Oleggio prosegue con Alessandro Spatti e Tommaso Somaschini, giocatori in grado di spaccare la partite in qualsiasi momento.

Massima attenzione, dunque. E consapevolezza di poter far bene, anche senza l’apporto di Pederzini (unico assente). Fondamentale sarà, inoltre, la spinta del pubblico di fede biancoazzurra, sempre presente. Caloroso. Decisivo.

