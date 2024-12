Home

La Pielle attende Cassino

19 Dicembre 2024

Livorno 19 dicembre 2024 La Pielle attende Cassino

Anticipo della 17° giornata per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che, venerdì 20 dicembre, affronterà sul parquet del Pala Macchia la BPC Virtus Cassino (palla a due ore 21:00).

Non inganni la posizione di classifica della squadra guidata dal giovanissimo coach Auletta (appena 8 punti in 16 giornate) a fronte di un roster di gran talento e per questo imprevedibile. In cabina di regia il giovane toscano Manuel Saladini realizza oltre 10 punti di media a partita, oltre a dettare i ritmi. Il bomber è senza dubbio Filmore Beck, ala piccola tiratrice dotata anche di una grande fisicità; al suo fianco, in doppia cifra ogni domenica, anche Alessandro Riva e Gianmarco Conte. Attenzione pure all’ex Don Bosco Kirill Korsunov, Alessio Truglio, Michael Teghini, Marco Todisco e Maurizio Ghigo, prodotto della scuola del College Basket Borgomanero. A completare lo scacchiere l’ex Ruvo, Ilia Boev.

In casa Pielle, sicuro assente Hristo Zahariev recentemente sospeso dal club.