La Pielle attende il Montecatini, ultima partita per Matteo Graziani

5 Febbraio 2023

Livorno, 5 febbraio 2023

La PIELLE LIVORNO, dopo lo stupendo blitz di Piombino, è attesa dall’ennesima battaglia sul parquet del Pala Macchia. Avversario di turno la Fabo Herons Montecatini, reduce dall’altrettanto meraviglioso successo colto a danno di Legnano e protagonista di una vera e propria ascesa in classifica.

Roster terribilmente ostico, ruvido, plasmato ad immagine e somiglianza del proprio allenatore che fa dall’intensità e del ritmo i propri marchi di fabbrica: tra i giocatori termali più rappresentativi c’è sicuramente il capitano e playmaker Marco Giancarli, Nicola Natali (tanta Serie A e A2 alle spalle), Antonio Lorenzetti, già “soldato” di Barsotti anche a San Miniato, e gli ultimi due arrivati in casa Herons, ovvero Adrian Chiera e Marco Arrigoni (entrambi vincitori del campionato di Serie B lo scorso anno). Ma attenzione anche al livornese Bechi (ex Libertas), Carpanzano, Giannini, Dell’Uomo e Torrigiani, tutti elementi in grado di mettere sul campo qualità e soprattutto intensità, sia nella metà campo d’attacco sia in quella difensiva.

In casa Pielle ancora out Piazza e Di Sacco; ultima apparizione in maglia Unicusano per Matteo Graziani che da lunedì sarà un nuovo giocatore della Pall. Crema.

