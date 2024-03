Home

10 Marzo 2024

Livorno, 10 marzo 2024 – La Pielle attende la gema al Pala Macchia

Reduce da 10 vittorie consecutive e quindi con tutti gli occhi puntati addosso, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO si appresta a vivere una domenica caldissima affrontando, sul parquet del Pala Macchia (palla a due domenica 10 marzo, ore 18:00), la Gema Montecatini, squadra al quarto posto in classifica e unica a battere la Pielle nel girone di andata con uno scarso sopra le 10 lunghezze.

Le soluzioni non mancano di certo all’arco del coach livornese Marco Del Re, a cominciare dall’altro concittadino Saverio Mazzantini. Ala versatile, in grado di rendersi utile in tanti modi, dinamico, solido a rimbalzo e difensore di livello, Mazzantini è il classico giocatore capace di spaccare in due le partite.

Il reparto esterni vanta Nicola Savoldelli in cabina di regia, con Matteo Corgnati pronto a subentrare e a conferire minuti di qualità.

Il primo è un elemento di esperienza, mentre il secondo è un allievo della scuola di Langhe Roero, club nel quale ha militato fino allo scorso anno accumulando responsabilità sempre crescenti.

Uno dei volti nuovi di casa Gema è Kirill Korsunov, ala estone classe 2000, prodotto del settore giovanile della Pall. Don Bosco. Nella passata stagione per lui, sotto la guida di coach Del Re alla Bakery Piacenza, quasi 20 minuti di media, con statistiche non indimenticabili. Altro giocatore da tenere sotto la lente d’ingrandimento è Lorenzo Passoni, pretoriano di Del Re sin dai tempi del Pino Firenze e pure lui reduce dall’esperienza in maglia Bakery con oltre 10 punti di media a partita. Lo spot di “3” è occupato da Nicola Mastrangelo, elemento dotato di grande fisicità su entrambi i lati del campo e costantemente in doppia cifra; per l’ex San Miniato e Ozzano, un 2022/2023 culminato con le Final Four con la canotta della Real Sebastiani Rieti.

Sotto canestro il pivot titolare è il fiorentino Marco Di Pizzo, ottimo rollante di pick ‘n roll e rimbalzista; a dargli manforte il giovanissimo Federico Pirani, forse la più bella sorpresa di questo avvio di stagione del roster rossoblù assieme al playmaker Corgnati. A completare le rotazioni Simone Angelucci, Alessio Benedetti, Federico Rinaldi e Lorenzo Dell’Anna.

In casa Pielle l’entusiasmo del primato in classifica, ma anche la consapevolezza che d’ora in avanti tutto diventerà più difficile e pesante. Si va verso un Pala Macchia da tutto esaurito e rovente, forse come mai lo è stato negli ultimi anni.

