La Pielle attende Langhe Roero per l’ultima di campionato

Basket

6 Maggio 2023

Livorno, 6 maggio 2023 – La Pielle attende Langhe Roero per l’ultima di campionato

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO, dopo la sconfitta maturata a Vigevano, torna a giocare davanti al pubblico amico nell’ultimo turno della regular season: di fronte Langhe Roero Basketball, formazione (under) già retrocessa ma non per questo battuta in partenza. Per i ragazzi di coach Marco Cardani una sfida da vincere a tutti i costi per tanti motivi: in primis per il morale, e in seconda battuta per coltivare le speranze di secondo posto anche se molto dipenderà dal risultato di Omegna-Vigevano.

Se vincono i piemontesi la Pielle, vincendo, sarebbe seconda, viceversa in caso di vittoria dei lomellini la Pielle sarebbe, comunque, terza.

Un risultato di grande prestigio, probabilmente oscurato da una formula che, quest’anno, qualifica ai playoff promozione soltanto le prime 4 squadre di ogni girone. Un traguardo che deve essere un punto di partenza per la post season, nel quale la Pielle ha tutte le intenzionI di fare più strada possibile. Possibili avversarie Orzinuovi o Mestre.

Playoff che la Unucusano affronterà senza il proprio leader Federico Loschi: il numero 11 ha infatti riportato la lesione al tendine d’Achille destro e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento chirurgico, presso la clinica privata di San Rossore, diretto dal Professor Giuseppe Lioce. Subito dopo, Loschi inizierà il percorso di riabilitazione monitorato dallo staff medico piellino capitanato dal Dottor Manlio Porcellini.

