La Pielle attende San Severo, formazione in gran forma e attualmente una delle più temibili del girone

2 Novembre 2025

Livorno 2 novembre 2025

Reduce dalla convincente vittoria casalinga per 80-65 contro Fabriano, con Gabrovsek in modalità mvp, la Pielle Livorno si prepara a tornare in campo per la 9ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Al Pala Macchia arrivano i pugliesi di San Severo, formazione in grande forma e attualmente una delle più temibili del girone. La squadra allenata da coach Bernardi è infatti reduce da una striscia di 6 vittorie consecutive, l’ultima delle quali conquistata in trasferta sul difficile parquet di Ravenna (70-79).

Il roster giallonero si distingue per gioventù, intensità e solidità difensiva: pressione costante a metà campo, numerose palle recuperate e ottime percentuali sui tiri concessi agli avversari sono il marchio di fabbrica di una squadra in piena fiducia.

Tra i protagonisti da tenere d’occhio, spicca il centro Matteo Gherardini, classe 2004, miglior realizzatore della squadra con 19 punti di media a partita, oltre ad essere il miglior rimbalzista del gruppo e un tiratore affidabile con percentuali di alto livello.

Accanto a lui, la guardia Ivan Mobio rappresenta un punto di riferimento importante per la sua pericolosità nel tiro da tre punti e la capacità di contribuire a rimbalzo. A orchestrare il gioco c’è invece Diego Jordan Lucas, vero metronomo della formazione, miglior assist man del roster e top scorer nell’ultima gara con 21 punti personali. E ancora: il veterano Bugatti, Morelli e Bandini.

Per la Verodol CBD sarà dunque una sfida di grande intensità e di alto valore tecnico: un test importante per misurare la crescita del gruppo e dare continuità al momento positivo.

