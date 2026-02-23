Home

Basket

23 Febbraio 2026

Livorno 23 febbraio 2026 La Pielle batte Piombino, sfida spettacolare giocata a ritmi altissimi

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO si aggiudica il derby della costa tirrenica superando la Solbat Golfo Piombino con il punteggio di 103-93 al termine di una sfida spettacolare e giocata a ritmi altissimi. Una vittoria pesantissima per i biancoblù, che conquistano la 22ª affermazione stagionale nonostante le importanti assenze di Leonzio e Bonacini.

Gli uomini di coach Turchetto mettono in campo una prova corale di altissimo livello, guidati da uno straordinario Mennella, autentico “Chef Mvp” della serata con 23 punti, 2 assist e un eccellente 8/9 dal campo. Fondamentali anche i contributi di Klyuchnyk (20 punti) e Lucarelli (16), protagonisti nei momenti chiave della gara.

L’avvio è subito frizzante: Piombino colpisce ripetutamente dall’arco con Ianuale e l’ex Campori, mentre la PL risponde attaccando il ferro con Gabrovsek e Klyuchnyk. I gialloblù trovano punti dalla media distanza con Raivio (20 punti e 4 assist, migliore dei suoi) e dalla lunetta con Ferraresi. Nel finale di primo quarto i canestri di Venucci riportano Livorno a contatto sul 24-27 al 10’.

Nel secondo periodo Mennella e Lucarelli salgono in cattedra. Il play di Torre del Greco segna sia dalla lunga distanza sia dalla media, mentre Lucarelli punisce dall’arco. Gli ospiti restano in scia grazie alle triple di Forti e Campori, ma nel finale i punti nel pitturato e i liberi di Lucarelli e Klyuchnyk valgono il sorpasso biancoblù: 54-53 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi è botta e risposta continuo. Ebeling e Venucci trovano soluzioni da due per la PL, Piombino replica con Fabiani e Giunta. Poi arriva lo sprint decisivo: le triple di Mennella ed Ebeling, unite alle giocate di Donzelli e Lucarelli, scavano il solco fino all’83-70 del 30’.

Nell’ultimo quarto i gialloblù di coach Bianchi tentano la rimonta con Giunta e Ferraresi, ma i biancoblù mantengono lucidità e colpiscono con i primi punti di Alibegovic e poi ancora dall’arco con Mennella ed Ebeling che spingono la PL oltre quota 100, chiudendo definitivamente i conti sul 103-93.

Verodol CBD Pielle Livorno – Solbat Golfo Piombino: 103-93

VERODOL CBD CBD: Mennella 23, Klyuchnyk 20, Lucarelli 16, Venucci 14, Ebeling 12, Gabrovsek 11, Donzelli 5, Alibegovic 2, Virant, Bonacini ne, Leonzio ne. All. Turchetto.

SOLBAT: Raivio 20, Ferraresi 19, Ianuale 13, Campori 12, Giunta 11, Forti 9, Fabiani 7, Menconi 2, Pipitone ne, Ammannato ne. All. Bianchi.

Arbitri: Martellosio, Di Gennaro Tommasi

Parziali: 24-27, 30-26, 29-17, 20-23

