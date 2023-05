Home

Sport

Basket

La Pielle cade a Mestre, i playoff si fermano a gara4

Basket

23 Maggio 2023

La Pielle cade a Mestre, i playoff si fermano a gara4

Livorno 23 maggio 2023

Davanti ad oltre 2500 persone, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO cade sotto i colpi della Gemini Mestre che si aggiudica, a gara4 (71-80), la semifinale playoff raggiungendo in finale Orzinuovi.

Una gara equilibrata per 30 minuti abbondanti, poi Mestre spinge sull’acceleratore mentre i ragazzi di coach Marco Cardani calano alla distanza perdendo il feeling con il canestro e di conseguenza il contatto con la partita.

Al suono della sirena tutto ciò che ha contribuito al punteggio finale risulterà superfluo dinanzi alla straordinaria stagione condotta da Lenti e compagni in un enorme guado di difficoltà, a cominciare dagli infortuni di Federico Loschi e Andrea Piazza.

Un cammino culminato con il terzo posto in regular season (e quindi con il diritto di partecipazione alla prossima B d’Eccellenza) e salutato da una standing ovation di tutto il Pala Macchia per una squadra che ha fatto innamorare un popolo, riportando sui gradini di via Allende tifosi storici, ma anche tantissimi e giovanissimi appassionati.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Gemini Mestre: 71-80

UNICUSANO: Rubbini 13, Cristofani ne, Dadomo ne, Paoli 6, Lo Biondo 13, Diouf 4, Lenti 4, Di Sacco ne, D’Ercole 10, Almansi 9, Okiljevic, Campori 12. All. Cardani.

GEMINI: Mazzucchelli 8, Pellicano 8, Musco ne, Conti 25, Zinato ne, Di Meco 6, Rossi 6, Bortolin ne, Bocconcelli 12, Caversazio 8, Sebastianelli 7, Sequani ne. All. Ciocca.

ARBITRI: Suriano di Settimo Torinese e Castellano di Legnano

Parziali: 19-19, 35-39, 58-57, 71-80

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin