Livorno 18 novembre 2024 La Pielle cade a Perugia

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO cade sotto i colpi della capolista Pallacanestro Perugia (43-57), nonostante una prova gagliarda e un approccio decisamente ottimo. L’avvio, infatti, è tutto di marca piellina, le ragazze di coach Luca Castiglione macinano gioco in attacco mentre in difesa riescono a limitare l’incredibile fisicità sotto canestro delle umbre malgrado l’assenza di Diletta Donadio (contusione al ginocchio rimediata durante la settimana). Nel secondo quarto, però, Perugia dimostra di essere lassù in cima non per caso e piazza un break di 8-20 che le permette di andare alla pausa lunga con 9 lunghezze di vantaggio (22-31). Il treno non cambia nella ripresa, la Toscana Legno minaccia l’inerzia di Perugia senza, tuttavia, riuscire a ricucire il gap. Finisce 43-57 al termine di una prestazione comunque positiva per le ragazze in canotta biancoblù.

Toscana Legno Pielle Livorno-Pall. Perugia: 43-57

TOSCANA LEGNO: Nottolini 2, Castiglione M. 2, Menchetti, Cecchi 1, Zorzi 9, Caverni, Donadio, Castiglione V. 3, Benedetti 15, Collodi 10, Cecconi 1. All. Castiglione L.

Arbitri: Borchi e Benenati

Parziali: 14-11, 22-31, 32-46, 43-57