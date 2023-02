Home

6 Febbraio 2023

La Pielle cade all’ultimo tiro. Pielle-Fabo (75-77)

Livorno, 6 febbraio 2023

La PIELLE LIVORNO incappa nella terza sconfitta interna stagionale, di fronte ad una Fabo Herons Montecatini corsara al Pala Macchia di fronte a 2000 persone (75-77). A decidere la partita è stato Adrian Chiera all’ultimo tiro, dopo che la Pielle aveva fallito per ben due volte il possesso del potenziale sorpasso.

Partita durissima per la Unicusano, ancora una volta priva del proprio capitano Andrea Piazza, al cospetto di una squadra che, a parte delle buonissime individualità, gioca esclusivamente “mani addosso” (i 41 liberi concessi alla Pielle non sono di certo un caso). Un ritmo frenetico, che va a discapito della bella pallacanestro, ma che alla resa dei conti – con evidenti meriti – ha premiato il team Barsotti. In casa Pielle ennesima prova granitica di Giovanni Lenti (12 falli subiti e 13/14 ai liberi), ma soprattutto nessun dramma. Battere Montecatini avrebbe significato mettere la freccia in classifica, ma la squadra di Cardani è rimasta comunque lassù, assieme a Vigevano e Libertas. Adesso ciò che conta è recuperare gli infortunati, specialmente dopo l’addio di Graziani, e resettare la testa in vista della trasferta di Gallarate.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Fabo Herons Montecatini: 75-77

UNICUSANO: Lenti 15 (1/3 da 2), Lo Biondo 14 (2/2, 3/6), Diouf 12 (5/6 da 2), Loschi 11 (2/3, 0/4), Rubbini 7 (1/3, 1/3), Campori 7 (2/7, 0/1), Almansi 7 (2/3, 1/3), Graziani 2 (1/1, 0/2), Paoli 0 (0/1, 0/1), Okiljevic, Dadomo ne, Cristofani ne. All. Cardani.

FABO: Dell’Uomo 23 (5/5, 3/5), Chiera 16 (3/8, 3/7), Natali 11 (4/7, 1/2), Bechi 10 (5/8 da 2), Carpanzano 7 (2/4, 1/2), Marco Arrigoni 4 (2/5, 0/3), Lorenzetti 4 (2/2, 0/0), Torrigiani 2 (1/1 da 2), Giancarli (0/2 da 3), Nnabuife, Giannini, Cei ne. All. Barsotti.

Arbitri: Sironi di Cinisello Balsamo e Der Ascentiis di Cremona

Parziali: 20-19, 16-27, 24-18, 15-13

