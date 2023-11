Home

6 Novembre 2023

La Pielle cala il poker e supera anche l’Aurora Desio

Livorno, 5 novembre 2023 – La Pielle cala il poker e supera anche l’Aurora Desio

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO cala il poker e supera anche l’Aurora Desio: sul parquet del Pala Macchia finisce 86-73 in favore dei ragazzi di coach Marco Cardani, per oltre 30 minuti avanti nel punteggio a bravi a chiuderla nel miglior momento di Desio, sul 79-73. Una zampata da 3 punti (2+1), degna di un centravanti in area di rigore, di Michele Rubbini e il successivo 2+1 di Matteo Chiarini riportano, infatti, la Caffè Toscano sopra la doppia cifra di vantaggio, mettendo la parola fine su 40 minuti di rara intensità cestistica. La Rimadesio inizia meglio, mentre la Pielle sbaglia troppo da sotto nonostante un’ottima circolazione di palla finalizzata ai lunghi; sul finire del primo quarto Campori e soci riescono a mettere il muso avanti e da quel momento in poi l’inerzia sarà sempre (o quasi) nelle mani dei livornesi. Gioca bene la squadra di Cardani, a tratti benissimo, trovando sempre un protagonista diverso (anche stasera 9 elementi a referto). Il Pala Macchia cresce di pari passo al vantaggio dei propri beniamini e si compatta nel momento del bisogno. Al resto hanno pensato il Mago e El Jefecito.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE-Rimadesio Desio: 86-73



CAFFÈ TOSCANO: Pagani 8, Laganà 8, Rubbini 13, Lo Biondo 14, Manna 2, Cristofani, Dadomo, Ferraro 5, Chiarini 17, Campori 8, Diouf 11. All. Cardani.

RIMADESIO: Maspero 16, Giarelli 8, Rodero 15, Mazzoleni 6, Tornari 7, Baldini 5, Klankis 4, Elli 2, Caglio ne, Valsecchi 10, Colzani ne, Raffaldi ne. All. Gallazzi.

Arbitri: Parisi di Catania e Ribera di Bagheria (PM)

Parziali: 19-17, 22-16, 23-17, 22-23

