La Pielle cede a San Giorgio su Legnano

7 Aprile 2022

Livorno, 7 aprile 2022

Dopo tre vittorie consecutive, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO cade sul parquet del Pala Bertelli nel recupero della 23’ giornata. Non una partita semplice (69-63 il punteggio finale), che la squadra di coach Andrea Da Prato è stata costretta ad affrontare di mercoledì sera, soffrendo un avvio tutto di marca lombarda (27-15 al 10’). La reazione di Lenti (mvp con 23 punti e 15 rimbalzi) e compagni è veemente, tanti che alla pausa lunga il parziale premia ancora Sangiorgese, ma di soli 5 punti. Da questo momento in poi la partita fila via in sostanza equilibrio, la Unicusano arriva fino al -2 sul 41-39 e nel finale, sul 66-63 fallisce il possesso dell’aggancio. Dall’altra parte Alessandrini, invece, segna il canestro decisivo. Per la Pielle una sconfitta che non macchia l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, in attesa sabato sera (ore 21:00) di vendere cara la pelle al Modigliani Forum contro la fortissima Riso Scotti Pavia.

Ltc Sangiorgese-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 69-63

LTC: Codato ne, Angelucci 4, Cassinerio ne, Bianchi 4, Voltolini 19, Cardani ne, Toso 6, Melchiorri 3, Dushi 2, Alessandrini 14, Fragonara, Bargnesi 17. All. Arosio.

UNICUSANO: Fin, Iardella 5, Tempestini 7, Lemmi, Lenti 23, Paoli, Di Sacco ne, Salvadori 3, Campori 15, Drocker 10. All. Da Prato.

Arbitri: Secchieri di Venezia e Bastianel di San Vendemiano

Parziali: 27-15, 11-18, 20-19, 11-11

