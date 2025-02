Home

La Pielle cerca il riscatto a Jesi

9 Febbraio 2025

9 Febbraio 2025

La Pielle cerca il riscatto a Jesi

Livorno 9 febbraio 2025 La Pielle cerca il riscatto a Jesi

Reduce da due passi falsi consecutivi, la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO si affaccia alla trasferta di Jesi con rinnovato entusiasmo e la necessità di tornare a conquistare i due punti. Di fronte la General Contractor di coach Ghizzinardi, squadra capace di compiere enormi imprese (come il blitz di Ruvo di Puglia e la vittoria interna su Roseto) e uscite meno entusiasmanti. Roster esperto, fisico, solido: in cabina di regia chi dirige i ritmi è il playmaker è Edoardo Di Emidio, 8.2 punti di media a partita. Tra i migliori realizzatori l’ala grande Dario Zucca, l’espertissimo Santiago Bruno, Marco Petrucci e il pivot ex Piombino, Lautato Berra. Ma attenzione pure alle qualità balistiche di Enzo Cena, Antonio Valentini e alla fisicità dentro il pitturato di Riziero Ponziani. La società marchigiana ha, inoltre, annunciato nelle scorse ore l’ala Vettori, in uscita da Chieti.

In casa Pielle, dopo un vero e proprio tour de force, finalmente un’intera settimana di lavoro in palestra. Tanta tattica, correzioni degli errori commessi nelle ultime settimana e motivazioni alle stelle per raggiungere l’obiettivo vittoria. Per coach Federico Campanella roster al completo.