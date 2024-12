Home

29 Dicembre 2024

Livorno 29 dicembre 2024 La Pielle chiude il 2024 a Latina

Trasferta laziale per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, ospite domenica 29 dicembre al Pala Cisterna di Latina (palla a due, ore 18:00) della Benacquista.

La squadra di coach Martelossi – che di recente ha sostituito coach Origlio – è attualmente l’ultima forza del torneo (assieme a Cassino), posizione che non rispecchia nella maniera più assoluta la qualità del roster. Sotto canestro, l’argentino Caffaro (ex Brianza) è il principale terminale offensivo con 14.5 punti di media in appena 23 minuti. Al suo fianco Tommaso Rossi, ala piccola ex Jesi (13.6), e il fratello d’arte, Lorenzo Baldasso (11.7). E ancora: Guastamacchia, Ambrosetti, il brio in cabina di regia di Daniele Merletto, la sostanza di Marco Mennella e Paolo Paci. Nessuno di questi elementi realizza meno di 6 punti di media ogni domenica, tanto per far capire la profondità di Latina. A completare il quadro Tomcic, l’ex Fabo Giancarli e Amo.

In casa Pielle, risolta la questione Zahariev (rescissione), coach Campanella dovrebbe ritrovare Ennio Leonzio, assente vs. Cassino; la squadra sarà seguita a Latina da circa 150 tifosi.