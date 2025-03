Livorno, 10 marzo 2025 La Pielle chiude sotto di 10 a Roma

Priva di Donzelli (operato in settimana al legamento crociato anteriore), Lucarelli e anche di Venucci (affaticamento muscolare), la striscia vincente della TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO (4 vittorie consecutive) si interrompe al Pala Tiziano di Roma al cospetto della Virtus GVM 1960.



Al termine di una sfida dominata dagli uomini di coach Marco Calvani per 30 minuti, la Pielle si è poi aggrappata alle giocate di Ennio Leonzio (23 punti con 5/6 dall’arco) e di Edwuards Hazners giocando un’eccellente ultima frazione e che le ha permesso di ricucire il gap fino al -8 (82-74). Ed è proprio dalla reazione offerta nei frangenti finali la squadra di coach Federico Campanella dovrà ripartire in vista di un altro scontro di alta classifica vs. Ruvo di Puglia in programma sabato prossimo, 15 marzo, alle ore 21:00 sul parquet del Pala Macchia.



La speranza, in casa Pielle, è quella di recuperare quanti più giocatori possibili, oltre all’inserimento di Lucarelli e di Simone Sinagra (aggregato al gruppo dallo scorso mercoledì ma non ancora tesserato).

Virtus GVM Roma 1960-Toscana Legno Pielle Livorno: 84-74



VIRTUS GVM:

Radunic 11, Conti 26, Caversazio 9, Visintin 5, Rodriguez 18, Santiangeli 3, Valentini, Zoffoli, Ancellotti 6, Siberna 6, Branchi ne, Fontanella ne. All. Calvani.



TOSCANA LEGNO:

Bonacini 12, Vedovato 8, Leonzio 23, Hazners 18, Klyuchnyk, Campori 3, Del Testa, Cepic 10, Venucci ne, Lucarelli ne. All. Campanella.

Arbitri: Licari di Marsala e Rubera di Bagheria

Parziali: 24-17, 27-19, 21-12, 12-26