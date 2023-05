Home

La Pielle combatte ma gara1 è di Mestre

15 Maggio 2023

Livorno, 15 maggio 2023

Al termine di una battaglia lunga 40 minuti, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO cade sul parquet del Taliercio per 70-62: ad avere la meglio, davanti ad oltre 2000 spettatori, è la Gemini Mestre, sempre avanti nel punteggio ma a più riprese minacciata dall’immenso cuore dei ragazzi di coach Marco Cardani, mai domi se non al suono dell’ultima sirena.

Il match inizia con il consueto vortice di difese di coach Ciocca e la Pielle costretta ad abusare del tiro da 3 punti (19-11 al 10’); nel secondo quarto Lenti e compagni riescono a prendere le misure, alzano l’intensità in difesa e alla pausa lunga rintuzza lo svantaggio (31-26). La Unicusano gioca bene, sbaglia qualche tiro aperto di troppo, ma in avvio di quarto periodo è sul collo di Mestre sul 55-53. La battaglia scorre via sul filo dell’equilibrio, fino all’infortunio di Andrea Piazza fin lì tra i migliori assieme a Momo Diouf. Cala il silenzio sul Taliercio. Mestre festeggia. Ma la Pielle c’è ed è pronto a mordere anche in gara2 e gara3.

Gemini Mestre-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 70-62

GEMINI: Bortolin 10, Conti 17, Caversazio 6, Bocconcelli 12, Rossi ne, Sebastianelli 5, Pellicano 4, Zinato ne, Zampieri ne, Mazzucchelli 16, Di Meco, Sequani. All. Ciocca.

UNICUSANO: Okiljevic, D’Ercole 5, Piazza 7, Lenti 3, Rubbini 16, Lo Biondo 9, Paoli, Campori 3, Almansi 5, Diouf 14. All. Cardani.

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Zuccolo di Pordenone

Parziali: 19-11, 12-15, 21-19, 18-17

