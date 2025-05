Home

11 Maggio 2025

La Pielle comincia bene, 94-88 in casa San Vendemiano

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO comincia con il piede giusto il primo turno dei playoff di Serie B Nazionale, conquistando una vittoria pesantissima in trasferta sul parquet della Rucker San Vendemiano. Finisce 94-88 in favore dei ragazzi di coach Turchetto che, tramite una prestazione solida e di grande maturità, si prendono gara1 e, soprattutto, ribaltano il fattore campo.

Sfida vibrante, combattuta per lunghi tratti, dove la Pielle ha saputo salire di tono al momento giusto. Il momento chiave arriva nel terzo quarto, quando Campori e compagni piazzano un parziale di 14-0 che spezza l’equilibrio. San Vendemiano prova il tutto per tutto nel finale, ma la freddezza livornese nei possessi decisivi fa la differenza: la tripla di Ennio Leonzio chiude ogni discorso.

E proprio l’ex Orzinuovi è stato uno dei grandi protagonisti di serata con 19 punti e una mano caldissima nei momenti chiave. Ma è la coralità il tratto distintivo della vittoria dei livornesi. In 5 chiudono in doppia cifra: Venucci ne mette 15, Klyuchnyk 14, Bonacini 12 ed Eduards Hazners 10. Da sottolineare anche il contributo di Janko Cepic, autore di 9 punti e 6 rimbalzi, e la solidità difensiva di Campori e Del Testa, bravi a a contenere un realizzatore pericoloso come Gluditis.

Adesso testa a gara2, sempre a Conegliano, in programma martedì 13 maggio (palla a due ore 20:00).



Rucker San Vendemiano-Toscana Legno Pielle Livorno: 88-94

RUCKER: Tassinari 27, Gluditis 10, Cacace 23, Preti 13, Oxilia 4, Fabiani 3, Zacchigna 4, Tadiotto, Visentin ne, Donda 4. All. Aniello.

TOSCANA LEGNO: Leonzio 19, Venucci 15, Klyuchnyk 14, Bonacini 12, Hazners 10, Cepic 9, Campori 6, Lucarelli 6, Del Testa 3, Vedovato, Cavaliere ne, Sinagra ne. All. Turchetto.

Arbitri: Parisi di Catania e Licari di Marsala

Parziali: 23-26, 22-19, 15-27, 28-22

