12 Luglio 2025

Livorno 11 luglio 2025 La Pielle completa il roster con Kouassi

La PIELLE LIVORNO comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione con Christian Luigi Kouassi, pivot classe 2003, 208 cm per 98 kg.

Prodotto del settore giovanile del Campus Varese, nelle ultime 3 stagioni Kouassi ha giocato stabilmente in Serie B Interregionale, vestendo la maglia del Campus (ultima stagione chiusa a 6.5 punti di media a partita, con un high di 14 vs. Oleggio).

Queste le parole di coach Andrea Turchetto: “Chiudiamo il roster con un profilo giovane, fresco di un biennio in B Interregionale a Varese, società nella quale si è formato. Christian ha puntato forte sull’occasione che gli abbiamo dato di far parte di un roster esperto e fin da subito ha dimostrato entusiasmo e disponibilità nel mettersi in gioco. Un ragazzo dalla grande etica del lavoro, che arriva alla Pielle con tanta voglia di migliorare e dare fin da subito il suo contributo alla causa”.