La Pielle conquista il derby, è la sua quinta vittoria consecutiva

Basket

9 Aprile 2021

Livorno, 9 aprile

Trentaquattro punti nei primi due tempi, 58 nella seconda metà partita: basta (e avanza) questo dato per capire le due diverse facce mostrare dalla Pielle Livorno nel derby vinto giovedì sera contro la Toscana Food Don Bosco (92-75, quinta vittoria consecutiva).

Prima fetta di gara in sostanziale equilibrio, con la Pielle poco lucida in attacco e molle in difesa, ma comunque in grado di rintuzzare i mini break del Don Bosco.

Nella ripresa la musica cambia e dirigere l’orchestra è Alessio Iardella, mvp di serata con 37 punti e 7 triple (51% dal campo).

Al suo fianco l’ennesima, devastante, prova di Tommaso Tempestini da 16 punti e 11 assist e i 15 punti a testa di Zeneli e Kuvekalovic, decisivi nel quarto periodo con canestri di alta scuola e rimbalzi in attacco.

Per la Pielle appena 24 ore di “riposo” in vista della trasferta di domani sera in quel di Lucca, assolutamente da non sottovalutare.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Toscana Food Don Bosco: 92-75

UNICUSANO: Creati, Iardella 37, Kuvekalovic 15, Nannipieri ne, Portas Vives ne, Tempestini 15, Dell’Agnello 4, Zeneli 15, Lemmi 3, Congedo 2. All. Da Prato.

Toscana Food: Mori 7, Mezzacapo ne, Carlotti ne, Onojaife 9, Ense 7, Paoli F. 11, Ciano, Kuuba 8, Mazzantini 11, Malfatti 2, Fantoni 15, Paoli M. 5. All. Aprea.

Arbitri: Corso di Pisa e Barbarulo di Vinci

Parziali: 20-23, 34-34, 63-56, 92-75

