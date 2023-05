Home

Sport

Basket

La Pielle crolla a Vigevano

Basket

1 Maggio 2023

La Pielle crolla a Vigevano

Livorno, 1° maggio 2023

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO cade sul parquet della Elachem Vigevano, compromettendo la corsa al secondo posto (77-54 il punteggio finale): in un Pala Basletta sold out, la squadra di coach Marco Cardani approccia in maniera molle la gara (25-12 al 10’), senza però smarrire la bussola della fiducia. Il secondo quarto, infatti, è di stampa labronico, Lenti e compagni rintuzzano lo svantaggio – anche fino a -2 – e all’intervallo lungo il tabellone indica 34-29 in favore di Vigevano. Nella ripresa l’attacco della Unicusano torna a produrre poco o niente (solo 9 punti), mentre i padroni di casa fanno valere fisicità e intensità chiudendo, di fatto, la partita sul 55-38. Ultimo buono soltanto per dare un senso alle statistiche. Adesso per la Pielle, attualmente terza, lo scenario è chiaro: vincere contro Langhe Roero domenica prossima al Pala Macchia e guardare cosa succederà ad Omegna dove sarà di scena proprio Vigevano. In caso di vittoria di piemontesi la Pielle sarebbe seconda, viceversa chiuderebbe terza in virtù degli scontri diretti a sfavore con la Elachem.

Elachem Vigevano-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 77-54

ELACHEM: Rossi 17 (5/8, 1/2), Peroni 14 (1/2, 4/7), Benites 13 (1/2, 3/7), Strautmanis 9 (3/6, 1/3), D’Alessandro 8 (2/7, 0/0), Mercante 8 (0/1, 2/3), Broglia 8 (1/3, 1/1), Ragagnin, Tagliavini, Spaccasassi, Pisati, Nicola. All. Piazza.

UNICUSANO: Lenti 14 (4/9 da 2), Luca Campori 9 (3/8, 1/3), Michele Rubbini 9 (1/3, 2/4), Federico Loschi 6 (1/2, 1/6), Diouf 4 (2/2 da 2), Almansi 4 (2/3, 0/3), Piazza 3 (0/1, 1/2), D’Ercole 3 (0/3, 1/4), Okiljevic 2 (1/1, 0/1), Di Sacco ne. All. Cardani.

Arbitri: Barbieri e Berger di Roma

Parziali: 25-12, 9-17, 21-9, 22-16

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin