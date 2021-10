Home

2 Ottobre 2021

La Pielle debutta in campionato contro Langhe Roero

Livorno, 2 ottobre 2021

Il conto alla rovescia è finalmente giunto al termine: dopo oltre un mese e mezzo di lavoro, un bellissimo (e inaspettato) percorso in Supercoppa, la Pielle Livorno è pronta a tuffarsi nel campionato di Serie B (girone A), a distanza di oltre 20 anni dall’ultima volta.

Un avvio tostissimo per la squadra di coach Andrea Da Prato attesa dalla sfida contro Langhe Roero, avversaria esperta, fisica e allenata in maniera esemplare da coach Jacomuzzi: palla a due sul parquet del Modigliani Forum (ore 20.30, arbitri Luchi di Prato e Chiarugi di Pontedera), l’impianto che ospiterà la Pielle (almeno per tutto il girone di andata) e suoi meravigliosi tifosi, che nelle ultime ore, hanno letteralmente preso d’assalto i punti venditi per acquistare abbonamenti e biglietti. Sarà la prima in B della Pielle ma non per staff e giocatori, dato che sia Andrea Da Prato e (quasi) tutti i giocatori a disposizione l’hanno più volta e anche vinta (nel caso di Pederzini).

Una Pielle che ha una voglia matta di far bene e che sputerà sangue per l’intero arco dei 40 minuti per tentar di iniziare con il piede giusto. Con impegno. E attaccamento ad una maglia che è amore allo stato puro.

