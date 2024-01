Home

25 Gennaio 2024

Livorno, 25 gennaio 2024 – La Pielle domina Barkley Piacenza

Vince e convince la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO che nella terza giornata del girone di ritorno (quarto infrasettimanale del campionato) si sbarazza senza troppi problemi della Bakery Piacenza con il punteggio di 81-53 davanti al solito splendido pubblico di via Allende.

Parte fortissima la squadra di coach Marco Cardani che, trascinata da due bombe di Chiarini, nei primi tre minuti piazza subito un parziale di 11-0 che indirizza la partita. I biancorossi emiliano non ci stanno e nel secondo quarto grazie a Mastroianni, Criconia e Bertocco tornano sotto fino al -4 (33-29) di fine primo tempo. L’inizio della terza frazione è il momento decisivo del match: Diouf, Lo Biondo e Chiarini piazzano un parziale di 14-2 nei primi tre minuti che annienta qualsiasi speranza piacentina. A turno si accendono anche tutti gli altri interpreti da Loschi a Laganà passando per Ferraro, ottimo anche il suo contributo difensivo. Gli ultimi quindici minuti sono tutti di controllo per la Caffè Toscano che alla fine dilaga addirittura sul +28 su cui si conclude la partita.

Per i biancoblù è la terza vittoria consecutiva dopo quelle arrivate contro Rieti e Avellino, il modo migliore per arrivare alla difficile trasferta di Sant’Antimo, con i campani reduci da 5 successi nelle ultime 6. Ma questa Pielle scenderà in Campania con tanta voglia di fare l’ennesimo blitz. Tra i singoli in evidenza Chiarini (20 punti) e Diouf (13 con 6 rimbalzi).

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO -Bakery Piacenza: 81-53

CAFFÈ TOSCANO: Chiarini 20, Diouf 13, Loschi 12, Lo Biondo 9, Campori 9, Ferraro 8, Laganà 6, Rubbini 4, Pagani, Manna, Cristofani, Gamba. All. Cardani

BAKERY: Criconia 10, Rasio 9, Maglietti 8, Bertocco 8, Manenti 7, Mastroianni 6, El Agbani 4, Soviero 1, Civetta, Perugino ne. All. Salvemini

Arbitri: Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI) e Fulvio Di Pilato di Paderno Dugnano (MI)

Parziali: 19-13, 14-16, 29-17, 19-7

