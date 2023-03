La Pielle domina la partita, il Campus non vende cara la pelle

Home

5 Marzo 2023

Livorno 5 marzo 2023

La Pielle Livorno ha dominato la partita contro il Campus Varese, vincendo con un punteggio finale di 86-70. Fin dal primo quarto, i biancoblù hanno preso il controllo della partita, portandosi in vantaggio di ben 18 punti. Nonostante una buona prestazione degli avversari, la Pielle è sempre rimasta in controllo della partita. Uno dei protagonisti della serata è stato Lollo D’Ercole, l’ultimo acquisto in casa piellina, autore di 17 punti con un impressionante 5/5 da tre. La Pielle ha mostrato una grande forza di squadra, con i giocatori Loschi, Rubbini e Lenti che hanno contribuito con 22, 13 e 11 punti rispettivamente. Nonostante una momentanea flessione nel quarto finale, consentendo a Varese di rientrare fino a -13, la Pielle è sempre stata in controllo della partita.

La vittoria di questa partita ha permesso alla Pielle di raggiungere la vetta della classifica a pari punti con i cugini della Libertas, ma comunque avanti in virtù del successo del derby di andata. Il prossimo impergno della Unicusano sarà tra due domeniche, ancora al PalaMacchia, contro i Knights di Legnano, sconfitti proprio dagli amaranto in questa 22esima giornata.

Il Campus Varese non vende cara la pelle contro la corazzata labronica. Già al decimo minuto di gioco, i ragazzi di coach Cardani si sono trovati sotto di ben 18 punti. Tuttavia, nonostante le difficoltà incontrate, il Campus non si è arreso e ha cercato di rientrare in partita.

Con una buona prestazione di Bottelli, gli avversari sono riusciti a rientrare sul -14 del 16′, e sul -13 del 28′. Tuttavia, la superiorità della Pielle è stata evidente durante tutta la partita.

La differenza è stata data soprattutto dal tiro pesante, con la Pielle che ha chiuso con un 41% di precisione, rispetto al modesto 26% del Campus su 39 tentativi. Anche la prova di Allegretti, il giocatore più importante sotto canestro per il Campus, è stata al di sotto delle aspettative, con 15 minuti in campo senza nemmeno un tiro a canestro. Nonostante la sconfitta, il Campus dovrà ripartire e concentrarsi sulla prossima partita.

