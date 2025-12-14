Home

14 Dicembre 2025

Livorno 14 dicembre 2025 La Pielle domina Luiss Roma, prestazione autoritaria

Prestazione autoritaria della VERODOL CBD PIELLE LIVORNO che domina il big match contro la Luiss Roma, imponendosi con un netto 94-62 sul parquet di via dell’Allende.

La squadra di coach Andrea Turchetto conferma carattere e qualità, mandando ben 6 giocatori in doppia cifra al termine di una gara mai realmente in discussione. Mvp dell’incontro è Mattia Venucci, protagonista di una prova completa da 13 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, ben supportato dalle ottime prestazioni di Gabrovsek, Leonzio e dall’intero roster biancoblù.

La partita si mette subito sui binari giusti per la Pielle, che apre il match con un parziale devastante di 10-0, guidato da Gabrovsek e Venucci. La Luiss prova a reagire affidandosi all’esperienza di Fernandez, ma i biancoblù continuano a macinare gioco: la tripla in step-back di Mennella e i punti di Ebeling fissano il punteggio sul 25-13 alla fine del primo quarto.

Nel secondo periodo il dominio piallino si accentua ulteriormente. Leonzio, Alibegovic e Mennella colpiscono dalla media e dalla lunetta, mentre per i capitolini prova a tenere viva la gara il giovane Salvioni, mvp della Luiss Roma con 19 punti e 14 rimbalzi, ben coadiuvato da Cucci.

Ogni tentativo di rimonta viene però respinto dai canestri di Leonzio e dal rientrante Campori, che spingono la Pielle fino al +24 all’intervallo lungo (53-29). Al rientro dagli spogliatoi il Pala Macchia si accende grazie alle giocate di Ebeling e Gabrovsek. Per la squadra di coach Righetti arrivano le triple di Casella e Sylla, ma Campori e Mennella rispondono colpo su colpo, permettendo alla Pielle di chiudere il terzo quarto sul rassicurante +27 (73-46).

Nell’ultimo periodo la Luiss Roma tenta un ultimo sussulto con le triple di Jovovic e Casella, ma nel finale salgono in cattedra Venucci e Leonzio: la coppia biancoblù colpisce dalla lunga e dalla media distanza, accompagnando la Pielle verso una vittoria larga e meritata.

Nel finale c’è spazio e gioia anche per il giovane centro Kouassi, che va a segno realizzando due punti tra gli applausi del Pala Macchia.

VeroDol CBD Pielle Livorno – Luiss Roma: 94-62



VERODOL CBD: Gabrovsek 16, Leonzio 14, Venucci 13, Klyuchnyk 12, Ebeling 11, Mennella 11, Alibegovic 8, Campori 7, Kouassi 2, Bonacini ne. All. Turchetto.

LUISS: Salvioni 19, Fernandez 11, Casella 10, Cucci 9, Sylla 7, Jovovic 3, Terrasini 3, Pasqualin, Ferrara, Falluca ne, Graziano ne. All. Righetti.

Arbitri: Marzulli, Di Franco, Bernardi

Parziali: 25-13, 28-16, 20-17, 22-16

