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La Pielle e Alibegovic si salutano

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25 Giugno 2026

La Pielle e Alibegovic si salutano

Livorno 25 giugno 2026

La Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Denis Alibegovic.

Fin dal primo giorno Denis ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, mettendo al servizio della squadra la propria energia, la propria fisicità e un’intensità che non è mai mancata in ogni allenamento e in ogni partita.

Con il suo atletismo e la sua generosità ha rappresentato una risorsa preziosa per il gruppo, affrontando ogni sfida con determinazione e spirito di appartenenza.

La società desidera ringraziare Denis per la dedizione e l’impegno mostrati durante la sua esperienza a Livorno, augurandogli il meglio per le prossime tappe della sua carriera.