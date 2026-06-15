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La Pielle e Daniel Donzelli ancora insieme

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15 Giugno 2026

La Pielle e Daniel Donzelli ancora insieme

Livorno 15 giugno 2026 La Pielle e Daniel Donzelli ancora insieme

La Pielle Livorno comunica il rinnovo dell’accordo con Daniel Donzelli, che vestirà la maglia biancoblù anche nella stagione 2026/2027.

Per Daniel sarà il terzo anno consecutivo in maglia PL. Una conferma che va oltre i numeri e che premia il percorso di un giocatore capace di incarnare perfettamente i valori della Pielle: sacrificio, appartenenza e spirito di squadra.

Dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la prima parte della stagione, Donzelli è rientrato nella seconda metà dell’anno mettendosi immediatamente a disposizione del gruppo e ritagliandosi un ruolo importante sotto canestro. In 13 presenze ha prodotto 5.1 punti, 4.5 rimbalzi e 1.3 assist di media a partita, tirando con il 53% da due punti e il 42% da tre, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere su entrambe le metà campo.

Daniel è durezza fisica, presenza, lavoro sporco e lotta continua. Un difensore capace di farsi sentire contro chiunque, un punto di riferimento vicino al ferro e una risorsa preziosa anche nella metà campo offensiva grazie alla sua versatilità e alla capacità di aprire il campo.