Livorno 8 dicembre 2024 La Pielle espugna il Pala Colombo di Ruvo

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO espugna il Pala Colombo di Ruvo di Puglia al termine di una serata da 10 in pagella (75-84 il punteggio finale); la squadra di coach Federico Campanella (ex di turno) parte subito con le marce alte e al 10’ il vantaggio di sei lunghezze (19-25) premia una coralità assoluta e una difesa arcigna, specie sul pericolo numero 1, ovvero Joshua Jackson.

La Pielle è assai precisa sia dall’arco, sia dentro il pitturato, e trova buone giocate dagli esterni, in particolare con Bonacini e Leonzio (20 punti con zero al tiro), e anche vicino a canestro con il trio Vedovato-Paesano e Donzelli finalmente dominante.

Si val al riposo lungo con 7 punti di margine (42-49), in attesa di una ripresa dove la reazione di Ruvo è veemente tanto che gli uomini di coach Rajola riescono addirittura a mettere il naso avanti sul 70-69. Ma è in quel preciso istante che la Toscana Legno si compatta, concedendo soli 13 punti alla compagine avversaria negli ultimi 10 minuti, 0 negli ultimi 2.

Per Campori e compagni una vittoria di platino, che le consente di rimanere in scia delle seconde alla vigilia di due turni interni consecutivi vs. Jesi e Cassino. Commenti i 50 tifosi volati a Ruvo, festanti a fine partite insieme ai propri beniamini.

Crifo Wines Ruvo di Puglia-Toscana Legno Pielle Livorno: 75-84



CRIFO WINES: Musso 5, Borra, Moreno 4, Jackson, Markovic 9, Lorenzetti 9, Conte 7, Berardi ne, Gatto 16, Isotta 12, Jerkovic 13. All. Rajola.

TOSCANA LEGNO: Zahariev ne, Del Testa 6, Bonacini 9, Venucci 9, Paesano 10, Leonzio 20, Donzelli 8, Vedovato 16, Cepic 2, Campori 4. All. Campanella. Arbitri: Manco di San Giorgio a Cremano e Gambuzzi di Ortona

Parziali: 19-25, 23-24, 20-18, 13-17