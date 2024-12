Home

Livorno 28 dicembre 2024 La Pielle espugna Latina

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO archivia il 2024 con una vittoria di spessore sul parquet della Benacquista Latina, la quarta consecutiva dopo lo stop nella tana della Gema Montecatini: al Pala Cisterna, popolato anche da 150 tifosi livornesi, la squadra di coach Federico Campanella, priva di Ennio Leonzio (in campo per soli 4 minuti), incassa un break di 10-0 nel primo quarto ma da quel momento in poi costruisce l’ennesima prestazione fatta di cuore e solidità. In ritardo di 3 lunghezze all’intervallo lungo (35-32), la Pielle piazza un contro parziale nel terzo periodo vinto per 16-26 (51-58 al 30’). Il tandem Bonacini-Venucci è l’anima di una Toscana Legno che riesce a trovare anche soluzioni interne con Vedovato (12 punti), in attesa delle firme di Janko Cepic (2+1) e di capitan Luca Campori (tripla della staffa). De segnalare i nove uomini a referto con almeno 2 punti realizzati. Prossimo impegno, l’ultimo turno del girone di andata, al Pala Macchia il prossimo 5 gennaio, contro l’imbattuta Roseto.

Benacquista Latina-Toscana Legno Pielle Livorno: 71-78



BENACQUISTA: Paci 19, Baldasso 14, Merletto 11, Caffaro 8, Giancarlo, Mennella 14, Rossi, Ambrosetti 4, Amo, Tarozzi ne, Zappone ne, Guastamacchia. All. Martelossi.

TOSCANA LEGNO: Del Testa 5, Bonacini 17, Venucci 19, Paesano 4, Leonzio 2, Donzelli 7, Vedovato 12, Cepic 7, Baggiani ne, Campori 5. All. Campanella.

Arbitri: Roberti di Napoli e Manganiello di San Giorgio del Sannio

Parziali: 19-13, 16-19, 16-26, 20-20