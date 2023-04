Home

24 Aprile 2023

La Pielle espugna Legnano

Livorno, 24 aprile 2023

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO dirige le danze fin dalle battute iniziali (4-13) e vendica la sconfitta patita del match di andata, espugnando per 57-78 il Pala Bertelli di San Giorgio su Legnano.

Match dominato sotto i tabelloni (43 vs. 25) e sul perimetro (13 su 25 dall’arco dei 3 punti) per la squadra di coach Marco Cardani, certa adesso di concludere almeno al 3° posto la regular season e con la possibilità di agganciare il secondo.

Un risultato straordinario per l’intero ambiente, ma che potrebbe diventare ancor più prestigioso facendo strada nei playoff per la promozione in A2. Ed è questo adesso l’obiettivo di società, squadra e piazza. Giocare a viso aperto tutte le sfide, a cominciare dalla prossima trasferta di Vigevano.

Tornano al match del Pala Bertelli, prestazione sublime di Federico Loschi (24 punti con 5/7 da 3), Lorenzo D’Ercole (14 con 4/6 da 3) e di un roster capace di mandare a referto ben 9 elementi.

LTC Sangiorgese-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 57-78

LTC: Cassinerio 2, Bianchi 5, Testa 13, Airaghi, Bloise 4, Cardani, Toso 8, Mana, Merighi, Bertocco 8, Pesenato 9, Biancotto 8. All. Roncari.

UNICUSANO: Okiljevic 5, D’Ercole 14, Loschi 14, Piazza 2, Lenti 8, Lo Biondo 6, Paoli, Almansi 5, Diouf. All. Cardani.

Arbitri: Paglialunga di Fabriano e Lanciotti di Porto San Giorgio

Parziali: 15-25, 12-14, 16-21, 14-18

