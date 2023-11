Home

Sport

Basket

La Pielle espugna per la prima volta il campo di Legnano

Basket

13 Novembre 2023

La Pielle espugna per la prima volta il campo di Legnano

Livorno, 13 novembre 2023

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO vince a Legnano per la prima volta: nel ‘monday night’ della 9° giornata del campionato di Serie B Nazionale, la squadra di coach Marco Cardani espugna il Pala Borsani al termine di una gara di rara bellezza per 30 minuti. Legnano, tuttavia, è squadra forte. Costruita per stare nelle sfere altissime della classifica e lo dimostra; trascinata da un clamoroso Nick Raivio (28 punti) rosicchia alla Pielle tutto il vantaggio, fino a mettere il naso avanti sul 74-70. La Pielle staziona a quota 70 per oltre 5 minuti che sembrano 1000, non segna più nessuno e l’inerzia è tutta dei ragazzi di coach Paolo Piazza. Poi un ‘coast to coast’ di Mateo Chiarini rimette tutto in discussione (74-72), la Caffè Toscano cambia sguardo e Campori si appiccica come un francobollo a Raivio. Altro libero di Mateo, poi 2 su 2 di Rubbini e altrettanti di capitan Campori. La Pielle è siberiana dalla lunetta e confeziona una vittoria pesante quanto una tonnellata.

Sae Scientifica Legnano-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 74-77

SAE SCIENTIFICA: Casini 12, Marino 10, Raivio 28, Ghigo, Planezio 5, Sacchettini 10, Amorelli ne, Pirovano ne, Dagri, Sipala 2, Gobbato 4, Fragonara. All. Piazza.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 18, Laganà 5, Rubbini 4, Lo Biondo 13, Manna ne, Gamba ne, Ferraro 8, Chiarini 8, Campori 9, Diouf 12. All. Cardani.

Arbitri: De Ascentis di Cremona e Marianetti di San Giovanni Teatino

Parziali: 18-21, 21-25, 23-19, 12-12

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin