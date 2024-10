Home

2 Ottobre 2024

La Pielle espugna Piombino (62-70)

Livorno 2 ottobre 2024 – La Pielle espugna Piombino (62-70)

Non c’è due, senza tre. Per il terzo anno consecutivo la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO espugna il Pala Tenda di Piombino e porta a casa due punti pesanti che le permettono di rimanere nel gruppetto delle squadre al vertice dopo due giornate. Partita piuttosto equilibrata ma con la Toscana Legno praticamente sempre avanti: 20-24 al 10’, 38-41 al 20’, fino al 38-47 di inizio terzo quarto che lasciava pensare a una fuga dei biancoblù. Piombino però è squadra di carattere e metro dopo metro torna sotto alla Pielle fino al 55-55 di fine terzo tempino. A decidere la sfida, come tre giorni prima contro Sant’Antimo, è la difesa piellina che nel terzo quarto concede solo sette punti alla Solbat. In attacco, invece, si scatena Leonzio che, prima piazza il + 6 (60-66) con una tripla da attaccante vero, e poi ribadisce con un 2/2 dai liberi. A chiudere la contesa ci pensa Bonacini che dalla lunetta fa ½, ma mette comunque tre possessi di distanza tra le due squadre a 48” (62-69). Scorrono i titoli di coda e nel settore ospiti, gremito da 300 tifosi biancoblù, esplode la festa. La Toscana Legno vince ancora e si mantiene a punteggio pieno.

Tra i singoli brilla Ennio Leonzio, autore di 20 punti con 4/5 da tre e 8 rimbalzi a completare una prova monstre. Bene anche Donzelli (doppia doppia) e un solido Vedovato. Fondamentale nel finale anche l’apporto di un Cepic da applausi. Prossimo impegno per la Toscana Legno, domenica alle 18:00 al Pala Macchia contro la San Giobbe Chiusi.



Solbat Golfo Piombino-Toscana Legno Pielle Livorno: 62-70 (20-24, 18-17, 17-14, 7-15)



SOLBAT: Cartaino 14 (4/8, 1/3), Nicoli 12 (2/3, 2/8), De Zardo 10 (2/8, 2/6), Frattoni 7 (3/3, 0/0), Pieri 6 (3/4 da 2), Forti 5 (1/1, 1/5), Castellino 3 (0/1, 0/3), Longo 3 (0/2, 1/2), Sipala 2 (1/2 da 2), Onojaife (0/2 da 2), Ferraresi ne, D’Onofrio (0/0, 0/0). All. Signorelli.

TOSCANA LEGNO: Leonzio 20 (1/3, 4/5), Donzelli 10 (2/3, 1/4), Jacopo Vedovato 10 (4/4 da 2), Bonacini 8 (3/7, 0/2), Cepic 8 (3/4, 0/2), Del Testa 5 (0/1, 1/2), Paesano 4 (0/1, 1/2), Campori 3 (0/3 da 3), Venucci 2 (0/1, 0/2), Zahariev ne, Baggiani ne. All. Campanella.

Arbitri: Giustarini di Grosseto e Forte di Siena

Parziali: 20-24, 18-17, 17-14, 7-15