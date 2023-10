Home

Sport

Basket

La Pielle espugna Pontedera e si concede il bis

Basket

8 Ottobre 2023

La Pielle espugna Pontedera e si concede il bis

Livorno 8 ottobre 2023 – La Pielle espugna Pontedera e si concede il bis

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO concede il bis ed espugna, per la seconda volta nel giro di due settimane, il fortino del Basket Femminile Pontedera: alla palestra Matteoli (Bellaria) finisce 41-58 in favore delle ragazze di coach Luca Castiglione, capaci di rompere l’equilibrio nel cuore del terzo quarto grazie alle giocate del tandem Castiglione (Viola)/Conti ma soprattutto per mezzo di una coralità che sta diventando il vero marchio di fabbrica di questa squadra, a punteggio pieno dopo due giornate di campionato (Serie B femminile).

Pielle solida e produttiva anche sul perimetro, dove Zorzi e Cecchi sono riuscite ad alternare soluzioni con il tiro da fuori ad altre in avvicinamento a canestro.

Prossimo sfida a San Giovanni Valdarno, nella tana della Named Number8, domenica 15 ottobre alle ore 20:30.

Basket Femminile Pontedera-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 41-58

CAFFÈ TOSCANO: Nottolini, Castiglione. M, Cecchi 9, Maffei, Conti 12, Castiglione. V 12, Cecconi 3, Zorzi 10, Collodi 6. All. Castiglione L.

Arbitri: Giachi e Parigi

Parziali: 14-12, 28-31, 35-46, 41-58

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin