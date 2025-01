Livorno 26 gennaio 2025 La Pielle espugna Ravenna

Prova di grande autorità per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, vittoriosa sul campo della OraSì Ravenna (60-76). Eppure la gara era nata sotto una cattiva stella, con i padroni di casa assai precisi dall’arco dei 3 punti (19-14); nel secondo quarto, tuttavia, l’inerzia cambia, la Pielle stringe le maglie in difesa mentre in attacco la palla gira che una meraviglia grazie alle giocate di Bonacini e di un inspirato Hazners (18 punti con 4/5 da 3 punti). Si va alla pausa lunga sul punteggio di 29-41 (break di 10-27) e la consapevolezza di una squadra, finalmente, al completo. Nella ripresa, la Toscana Legno allunga ulteriormente il margine ma ciò che balza all’occhio sono, ancora una volta, i soli 10 punti subiti (20 in totale tra il secondo e il terzo quarto). L’orgoglio di Ravenna permette a Gay e compagni di tornare fino al -6, in attesa di una nuova sfuriata piellina targata Cepic e Bonacini. Per la banda di coach Campanella una vittoria di platino, preludio alla seconda trasferta consecutiva in quel di Sant’Antimo (mercoledì 29 gennaio, ore 20:30).

OraSì Ravenna-Toscana Legno Pielle Livorno: 60-76 ORASÌ: Brigato 3, Ferrari 8, Munari 2, Allegri ne, Tyrtyshnyk 3, Gay 7, Montefiori, Casoni 15, Crespi 8, De Gregori 6, Dron 8. All. Gabrielli.

TOSCANA LEGNO: Del Testa, Bonacini 20, Venucci 9, Paesano 2, Leonzio 4, Donzelli 11, Vedovato 4, Cepic 8, Hazners 18, Campori. All. Campanella.

Arbitri: Valletta di Montesilvano e Marinetti di San Giovanni Teatino

Parziali: 19-14, 10-27, 10-14, 21-21