15 Novembre 2024

Livorno 15 novembre 2024 La Pielle espugna Rieti

Vince e convince la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che, nel posticipo dell’11° giornata, si impone per 69-80 sul campo mai facile della Npc Rieti.

I laziali erano reduci da due vittorie consecutive, di cui l’ultima sul campo di Ruvo di Puglia, ma la squadra di coach Federico Campanella è stata bravissima a prendere subito in mano le redini della partita e non lasciarle più fino al quarantesimo.

Praticamente sempre avanti, la PL ha dato la prima spallata alla partita al 16’ con una doppia tripla di Ennio Leonzio che è valsa il 24-36. Biancoblù perfetti, molto attenti in difesa sui vari Thomas, Meluzzi e Melchiorri e spietati in attacco, tanto da toccare anche il +22 sul finire del terzo quarto (40-62). Nel quarto periodo Rieti ha provato a ricucire lo strappo arrivando anche al -8 (62-70), ma tre liberi di un immarcabile Leonzio hanno respinto il ritorno locale e lanciato la Toscana Legno verso il secondo successo di fila.

Guardando ai singoli prova pazzesca di Leonzio autore di 32 punti con 3/6 da due e un clamoroso 6/6 da tre punti con 39 di valutazione totale. In doppia cifra anche Donzelli a quota 11 (3/6 da tre). Adesso neanche il tempo di riposare per la PL che domenica scenderà di nuovo in campo, ancora in trasferta, stavolta al Pala Piccolo di Caserta contro i bianconeri di coach Cagnazzo.

Npc Rieti-Toscana Legno Pielle Livorno: 69-80

NPC: Meluzzi 6, Melchiorri 11, Thomas 17, Fabi 7, Baldassarre 8, Capocotta 6, Cassar 9, Sulina 5, Ly-Lee, Enei ne, Reginaldi, ne Cannavina ne. All. Paternoster.

TOSCANA LEGNO: Bonacini 9, Leonzio 32, Del Testa 8, Donzelli 11, Vedovato 8, Venucci 7, Campori 3, Cepic 2, Paesano, Zahariev ne. All. Campanella.

Arbitri: Gambuzzi di Ortona e Esposito di San Benedetto del Tronto

Parziali: 14-20, 32-42, 45-62, 69-80

