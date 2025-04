Home

27 Aprile 2025

Livorno 27 aprile 2025 La Pielle fa sua Chiusi (70-74)

Vittoria e 6° posto in regular season per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, corsara sul parquet dell’Umana Chiusi per 70-74.

Match vibrante, nervoso e sporco per l’intero arco dei 40 minuti,

con i ragazzi di coach Andrea Turchetto bravi a rimanere con la testa dentro la partita, anche quando i padroni di casa hanno provato a scappare (40-34 all’intervallo lungo).

Nella ripresa il copione non cambia, ma stavolta è la Pielle a mettere la freccia grazie alle giocate degli esterni (Venucci, Leonzio e una tripla di Hazners); Chiusi, tuttavia, non ci sta e tornare a soffiare sul collo della Pielle. In palio 2 punti pesantissimi, per la Toscana Legno in chiave playoff e per l’Umana in chiave play-in. L’imbuto della partita è un concentrato di emozioni: nuovo lampo della Pielle, sostenuta da oltre 300 tifosi, e graffio che si rivelerà decisivo, suggellato dalla freddezza di Cepic dalla linea della carità. Da segnalare anche l’ottimo rientro in campo di Davide Bonacini, oltre al consueto apporto di capitan Campori, Del Testa, Vedovato e Klyuchnyk. Adesso due settimane per preparare i quarti di finale, che inizieranno nel weekend tra il 10 e 11 maggio sul campo di San Vendemiano, 3° classificata del girone A.

Umana Chiusi-Toscana Legno Pielle Livorno: 70-74

UMANA: Ceparano 6, Renzi 22, Rasio 8, Fall 3, Raffaelli 5, Fazioli 8, Ius, Chapelli, Gravaghi 8, Longetti ne, Balducci ne, Criconia 10. All. Zanco.

TOSCANA LEGNO: Del Testa 9, Bonacini 6, Venucci 14, Leonzio 14, Vedovato 7, Cepic 2, Klyuchnyk 9, Sinagra ne, Cavaliere ne, Lucarelli 3, Hazners 3, Campori 7. All. Turchetto.

Arbitri: Secchieri e De Rico di Venezia

Parziali: 20-19, 20-15, 14-18, 16-22