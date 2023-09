Home

Sport

Basket

La Pielle fa suo in derby di supercoppa 81-103

Basket

10 Settembre 2023

La Pielle fa suo in derby di supercoppa 81-103

Livorno, 10 settembre

La PIELLE LIVORNO fa suo il derby di Supercoppa, spaccando l’equilibrio nel cuore della terza frazione grazie alle triple di Lo Biondo (25 punti) e Laganà (17). Ma è uno stratosferico Mateo Chiarini a mettere il timbro su una partita che non somiglia affatto ad una prima uscita stagionale, bensì ad una gara di playoff. Forse non per quel che di tecnico si è visto sul campo, ma senza dubbio per la cornice da oltre 5000 spettatori sui gradoni del Modigliani Forum.

Dicevamo di Chiarini: il numero 2 piellino ha scritto a referto la bellezza di 32 punti; frutto di 8/10 da 2, 3/5 da 3, 7/9 ai liberi, 11 falli subiti per un clamoroso 44 di valutazione generale.

La difesa Libertas non l’ha mai preso; con il passare dei minuti la forbice si è allargata, fino ad un massimo vantaggio di 24 lunghezze. Sarà anche ‘basket d’agosto’, ma vincere un derby non è mai semplice né banale e la Pielle lo ha fatto con il punto esclamativo. Prossimo turno di Supercoppa mercoledì 14 settembre vs. Herons Montecatini (palla a due ore 20:30).

Libertas Livorno 1947-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 81-103

LIBERTAS 1947: Saccaggi 9, Fratto 12, Ricci 6, Fantoni 7, Tozzi 6, Madeo ne, Buca ne, Balestri ne, Vicenzini ne, Lucarelli 29, Bargnesi 7, Allinei 5. All. Andreazza.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 5, Laganà 17, Rubbini 12, Lo Biondo 25, Manna 2, Cristofani, Dadomo, Baggiani, Ferraro 3, Chiarini 32, Campori 4, Diouf 3. Alll. Cardani.

Arbitri: Luchi di Prato e Melai di Calcinaia

Parziali: 26-29, 19-23, 18-28, 18-23



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin