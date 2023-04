Home

La Pielle fa visita alla Sangiorgese

23 Aprile 2023

Livorno 23 aprile 2023

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO, reduce dal brillante successo contro il College Basket Borgomanero, si affaccia alla trasferta di San Giorgio su Legnano con la voglia di mettere al sicuro almeno in terzo posto, in attesa poi si sparare ulteriori cartucce domenica prossima a Vigevano e al calar della regular season il 6 maggio, al Pala Macchia, contro Langhe Roero.

Ma andiamo per gradi; sulla strada dei ragazzi di coach Marco Cardani ecco la Sangiorgese Basket, squadra che all’andata riuscì ad imporsi al Pala Macchia per 58-61. A disposizione di coach Roncari spiccano i nomi di Sebastiano Bianchi (miglior marcatore della squadra con 12 punti di media e tiratore micidiale), Nicolò Bertocco, Giacomo Bloise, Filippo Testa, una batteria di giovani in grado di tenere altissimi i ritmi come Cappelletti, Biancotto, Pasenato e Airaghi. Assente per infortunio il totem Toso.

In casa Pielle la settimana è filata via con il vento in poppa; Piazza e compagni hanno dominato lo scrimmage effettuato mercoledì contro Gema Montecatini ed hanno un gran voglia di tornare a vincere anche lontano dal Pala Macchia. Solo domenica lo staff biancoblù deciderà chi starà fuori tra i senior e gli under.

Si gioca al Pala Bertelli domenica 23 aprile (palla a due ore 18).

