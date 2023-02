Home

La Pielle farà visita alla Junior Casale Monferrato, un avversario spigoloso

25 Febbraio 2023

Livorno 25 febbraio 2023

Archiviata la convincente vittoria su Oleggio, la PIELLE LIVORNO domenica 26 febbraio farà visita alla Junior Casale Monferrato (palla a due ore 18:00).

Avversario spigoloso, se ce n’è uno, specialmente tra le mura amiche dove fior di squadre hanno faticato e non poco.

La squadra di coach Davide Cristelli può, infatti, disporre sotto canestro della coppia Riva-Negri (entrambi artefici della salvezza di Oleggio un anno fa) che rappresenta una delle frecce maggiormente avvelenate del roster assieme all’ex Firenze Staffieri e al funambolo Saladini.

Rispetto al match di andata ci sarà anche Guglielmo De Ros (altro ex Oleggio), pienamente recuperato dopo l’infortunio al menisco.

Attenzione, inoltre, alla fisicità di Apuzzo e Raitieri, all’effervescenza dell’ex Borgomanero Jovanovic e in generale alla scuola Casale, dal quale è uscito pure il nostro head coach Marco Cardani.

In casa Unicusano Pielle nessun problema di formazione, se non la perdurante assenza del capitano Piazza per una lesione muscolare al polpaccio.

