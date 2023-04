Home

Sport

Basket

La Pielle femminile cade anche in gara 2 a Pontedera

Basket

14 Aprile 2023

La Pielle femminile cade anche in gara 2 a Pontedera

Livorno, 13 aprile 2023

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO combatte per 3 quarti, ma nella quarta e decisiva frazione è costretta ad arrendersi al Basket Femminile Pontedera (53-39), salutando di fatto la stagione 2022/2023: la squadra di coach Luca Castiglione, dopo aver perso gara1 dei quarti di finale playoff alla palestra del liceo Cecioni, si è dovuta arrendere anche alla Bellaria soffrendo l’intensità della compagine locale, specie nei minuti finali.

La Unicusano chiude una stagione comunque positiva, strepitosa nella prima parte con la ciliegina del derby vinto a casa della corazzata Jolly Acli, e con una seconda fetta di regular season, al contrario, meno brillante.

A Pontedera la migliore in campo è risultata Elisa Maffei. Per lei 13 punti in 31 minuti, 10 rimbalzi, 6 falli subiti e 21 di valutazione.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Basket Femminile Pontedera: 53-39

UNICUSANO: Maffei 13, Caverni ne, Nottolini, Zorzi 7, Puccini 4, Cecchi 9, Castiglione V. 6, Castiglione M., Cecconi, Farnesi. All. Castiglione.

Arbitri: Giannini e Cammilli

Parziali: 21-15, 29-19, 40-30, 53-39

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin