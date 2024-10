Livorno 20 ottobre 2024 – La Pielle femminile cade in volata a Lucca

Si chiude con una sconfitta la prima trasferta stagionale della TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B Femminile: la squadra di coach Luca Castiglione – priva di Martina Zorzi – si è dovuta arrendere al Pala Tagliate di Lucca dinanzi Le Mura Spring per 63-58 al termine di una vera e propria e decisa, in favore delle padroni di casa, soltanto nel finale. Primo quarto di marca lucchese e nel quale la Pielle non è fluida in attacco ma aggressiva nella metà campo difensiva (17-13 al 10’); con il passare dei minuti le ragazze in maglia biancoblù crescono, tanto da impattare sul 35 pari all’intervallo lungo. Il copione del primo quarto si riflette nella terza frazione, Lucca prova a scappare ma la Pielle non molla di un centimetro (51-44 al 30’). La battaglia prosegue anche nell’ultimo e decisivo periodo, fino al 63-58 finale che premia Le Mura Spring al cospetto, comunque, di una buona Pielle attesa tra 7 giorno dalla sfida interna contro Pall. Femminile Prato.

Le Mura Spring Lucca-Toscana Legno Pielle Livorno: 63-58

TOSCANA LEGNO:

Nottolini, Castiglione M. 9, Menchetti 1, Cecchi 6, Caverni, Donadio 21, Castiglione V. 8, Benedetti 9, Collodi 4, Cecconi. All. Castiglione L.

Arbitri: Borchi e Vumbaca

Parziali: 17-13, 35-35, 51-44, 63-58