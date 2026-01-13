Home

La Pielle femminile cade sotto i colpi del Perugia

13 Gennaio 2026

La Pielle femminile cade sotto i colpi del Perugia Trasferta amara per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO femminile, che cade sul parquet della Pallacanestro Perugia con il punteggio di 65-41. Una gara in salita fin dalle prime battute per le biancoblù di coach Castiglione, penalizzate da una partenza sottotono e da numerose assenze di rilievo.Le padrone di casa partono con grande intensità e chiudono il primo quarto avanti 14-8, scavando subito un primo solco. Nel secondo periodo Perugia aumenta ritmo ed efficacia offensiva, mentre le biancoblù faticano a trovare continuità in attacco: il parziale permette alle biancorosse di allungare fino al 32-17 dell’intervallo lungo.Al rientro dagli spogliatoi lo scenario non cambia. Perugia continua a colpire, sfruttando al meglio le difficoltà delle ospiti e toccando il massimo vantaggio sul +27 al termine del terzo quarto, mettendo di fatto in cassaforte il risultato.Nell’ultimo periodo arriva una tardiva reazione della Pielle, che trova maggiore fluidità offensiva e realizza 19 punti, ma il divario accumulato in precedenza è ormai troppo ampio per riaprire la partita.Pall. Perugia – VeroDol CBD Pielle Livorno: 65-41

VERODOL CBD: Benedetti 18, Donadio 11, Menchetti 6, Castiglione M 3,Conti 2, Nottolini 1, Belfiori, Collodi, Castiglione V. All. Castiglione.

Arbitri: Corsaro e Baldassini

Parziali: 14-8, 18-9, 17-5, 16-19

